▲ 【儲局官員】儲局理事鮑曼：需更多數據證通脹降溫 否則美國應再加息

美國聯儲局7月加息0.25厘，市場關注加息周期何時結束。儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）指，目前通脹仍然高企，有需要進一步加息，才令通脹回落至2%的目標。

鮑曼在出席一場活動時指，近期通脹數據下降是好消息，惟須尋求更多據數來印證通脹走向目標水平，包括關注消費支出及勞動市場有沒有轉弱，強調通脹數據若沒有持續下降，當局未來應當繼續加息。

聯儲局於7月宣布恢復加息0.25厘，令聯邦基金利率攀升至22年高位，即介乎5.25厘至5.5厘的區間。聯儲局今年仍有三次政策會議，下次會議將於9月舉行，芝商所FedWatch利率期貨工具最新顯示，市場預計暫停加息概率，達87%，預期加息0.25厘佔13%。

更多美股新聞

相關文章：

【儲局官員】博斯蒂克：對工資增長強勁不驚訝 儲局可維持高利率以降低通脹至2%目標

【儲局官員】巴爾金：通脹放緩程度勝預期 顯示美國經濟有軟著陸空間

記者：伍鍵文