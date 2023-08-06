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【儲局官員】儲局理事鮑曼：需更多數據證通脹降溫　否則美國應再加息

宏觀解讀 21:24 2023/08/06

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【儲局官員】儲局理事鮑曼：需更多數據證通脹降溫　否則美國應再加息

美國聯儲局7月加息0.25厘，市場關注加息周期何時結束。儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）指，目前通脹仍然高企，有需要進一步加息，才令通脹回落至2%的目標。

鮑曼在出席一場活動時指，近期通脹數據下降是好消息，惟須尋求更多據數來印證通脹走向目標水平，包括關注消費支出及勞動市場有沒有轉弱，強調通脹數據若沒有持續下降，當局未來應當繼續加息。

聯儲局於7月宣布恢復加息0.25厘，令聯邦基金利率攀升至22年高位，即介乎5.25厘至5.5厘的區間。聯儲局今年仍有三次政策會議，下次會議將於9月舉行，芝商所FedWatch利率期貨工具最新顯示，市場預計暫停加息概率，達87%，預期加息0.25厘佔13%。

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記者：伍鍵文

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【美國經濟】薩默斯：美國經濟有機會軟著陸　惟工資增長較預期高或令通脹升溫

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