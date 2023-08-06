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【內房危機】禹洲提出500億元境外債務重組方案　若選3年收款「剃頭」7成或以上

股市 20:57 2023/08/06

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【內房危機】禹洲提出500億元境外債務重組方案　若選3年收款「剃頭」7成或以上

禹洲集團  （01628） 去年初未能如期支付境外債券到期利息，觸發債務違約。禹洲集團最新提出初步重組方案，讓現有票據持有人三個選項，將現有票據轉換成新的美元計價票據或公司新發行的普通股。

禹洲集團將債權人分為兩類，第1類為優先票據的計劃債權人，第2類為持有高級永續證券或有擔保票據的計劃債權人。至去年底，禹洲集團境外債務負債（不計應計利息）約68億美元（折合530億港元），優先票據佔55億、高級永續證券佔3億、擔保票據7億、銀行債務3億。

選項一：短期到期的新票據。本金轉換比率只有30%（第1類）或9.2%（第2類），票據年利率6厘，重組生效後3年到期。原有應計及未付利息會被免除及取消。新短期票據發行上限3.8億美元。

選項二：中期到期的新票據+新股+長期票據。第1類投資者每10美元本金轉換為7美元新中期票據、3美元新股，第2類投資者每10美元本金轉換為2.15美元中期票據、7.85美元新股。應計及未付利息以2美元換1美元長期票據。

中期票據年期介乎4年至7年，票面息4厘至5.5厘。新股轉換價3.76元，遠高於現價。

選項三：長期到期的新票據。本金轉換比率100%，期限10年，票息0厘。

禹洲集團表示，持有優先票據本金約29%的債權人小組已審閱方案，但仍未與公司達成一致共識，會繼續與債權人小組磋商，未提表決日期。

禹洲集團上周五收市價為0.228元，市值僅14.92億港元。除了上述近530億港元等值境外債務，尚有123億元人民幣境內債務。

禹洲集團在公告指，控股股東將以認購優先票據、個人資產抵押票據，出資1.46億美元支持公司資金需求。

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禹洲集團公告

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

港股 債券 禹洲集團（01628）
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