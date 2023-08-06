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【美國加息】美聯儲理事放鷹 稱通脹仍屬高企或需再加息

環球政經 21:05 2023/08/06

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自美國聯儲局上月（7月）宣布加息後，儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）近日再發表鷹派言論，指目前通脹仍然高企，可能需要進一步提高利率，才能令通脹回落至2%的目標。

 

 

鮑曼認為，控制通脹方面已取得一些進展，廣泛關注的消費者物價指數（CPI）在6月份的年度增速放緩，從去年年中的9％下降至3％。不過她又指，即使接下來通脹數據繼續放緩，也要尋求更多據數來印證，包括關注消費支出及勞動市場有沒有轉弱，否則目前仍然傾向往後的議息會議，繼續上調聯邦基金利率。

 

 

 

 

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她還表示，將密切關注消費支出放緩的跡象，以及勞動力市場狀況是否放鬆。上周五（28日）勞工部公布的月度就業市場報告顯示，6月份的招聘速度放緩，但3.5%的失業率仍然較低，鮑曼指出，可供填補這些職位的空缺職位仍然比工人數量多。她認為，勞動力市場的緊張狀況可能會對通脹產生壓力，進而需要進一步的利率上調來達到美聯儲的目標。

然而，鮑曼也強調，未來的決策將取決於數據的發展。如果數據顯示通脹壓力有所減緩，消費支出放緩，或勞動力市場開始放鬆，美聯儲可能會調整其立場。

 

 

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撰文 : 鄭昊彤

就業 失業 加息 議息 通脹 失業率 CPI 美國 經濟

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