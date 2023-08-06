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【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

股市 19:28 2023/08/06

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聯儲局議息及大型科技股業績相繼公布，上周五（4日）的非農就業報告未見有驚喜，市場焦點將落在本周四（10日）公布的7月通脹數據，最新預測7月CPI將較6月3%回升，按年增長3.3%，核心CPI則預期與6月一樣維持4.8%不變，將令投資界繼續關注是否應該繼續加息的議題。

美國前財長薩默斯（Lawerence Summers）表示，雖然過去數月經濟數據較其預測更理想，美國經濟實現軟著陸的路徑看起來更有可能，但他如今擔心的是通脹再度升溫的風險，故宣布抗通脹勝利仍為時過早，並讚揚聯儲局經過16個月加息後仍有機會繼續採取行動，不在宣布勝利的人之列。

他關注工資通脹問題，指7月平均時薪按年上升4.4%，但若按年化增幅來計算，這一數字較6月按月增長近5%。因此，認為縱觀工資和生產率趨勢，數據表明基礎通脹會在3.5%區間，可能不會減速。

業績方面則宜主要關注消費類股份，包括UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）均會在本周相繼公布業績。

美股上周造好，道指全周跌394點或1.1%，收報35065點，納指全周跌407或2.8%，收報13909點，標指全周跌104點或2.3%，收報4478點。

本周美國重點數據及業績
日期項目預測前值
8月8日6月消費信貸135.5億美元72.4億美元
7月NFIB中小企樂觀指數90.591
6月貿易收支-650億美元-690億美元
6月批發存貨終值（按月）-0.3%-0.3%
業績：盤前- UPS（美：UPS）
8月9日上周MBA貸款申請指數--3%
業績：盤前- SONY（美：GS）
盤後：迪士尼（美：TSLA）
8月10日7月CPI（按年）3.3%3%
7月核心CPI（按年）4.8%4.8%
首次申請失業救濟金人數23萬22.7萬
連續申請失業救濟金人數-170萬
8月11日7月PPI（按年）0.7%0.1%
7月核心PPI（按年）2.3%2.4%
8月密歇根大學消費信心指數71.571.6

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編輯：葉志偉

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