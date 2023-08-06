【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告　料7月CPI回升至3.3%（附數據表）

聯儲局議息及大型科技股業績相繼公布，上周五（4日）的非農就業報告未見有驚喜，市場焦點將落在本周四（10日）公布的7月通脹數據，最新預測7月CPI將較6月3%回升，按年增長3.3%，核心CPI則預期與6月一樣維持4.8%不變，將令投資界繼續關注是否應該繼續加息的議題。

美國前財長薩默斯（Lawerence Summers）表示，雖然過去數月經濟數據較其預測更理想，美國經濟實現軟著陸的路徑看起來更有可能，但他如今擔心的是通脹再度升溫的風險，故宣布抗通脹勝利仍為時過早，並讚揚聯儲局經過16個月加息後仍有機會繼續採取行動，不在宣布勝利的人之列。



他關注工資通脹問題，指7月平均時薪按年上升4.4%，但若按年化增幅來計算，這一數字較6月按月增長近5%。因此，認為縱觀工資和生產率趨勢，數據表明基礎通脹會在3.5%區間，可能不會減速。

業績方面則宜主要關注消費類股份，包括UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）均會在本周相繼公布業績。

美股上周造好，道指全周跌394點或1.1%，收報35065點，納指全周跌407或2.8%，收報13909點，標指全周跌104點或2.3%，收報4478點。

本周美國重點數據及業績 日期 項目 預測 前值 8月8日 6月消費信貸 135.5億美元 72.4億美元 7月NFIB中小企樂觀指數 90.5 91 6月貿易收支 -650億美元 -690億美元 6月批發存貨終值（按月） -0.3% -0.3% 業績：盤前- UPS（美：UPS） 8月9日 上周MBA貸款申請指數 - -3% 業績：盤前- SONY（美：GS）

盤後：迪士尼（美：TSLA） 8月10日 7月CPI（按年） 3.3% 3% 7月核心CPI（按年） 4.8% 4.8% 首次申請失業救濟金人數 23萬 22.7萬 連續申請失業救濟金人數 - 170萬 8月11日 7月PPI（按年） 0.7% 0.1% 7月核心PPI（按年） 2.3% 2.4% 8月密歇根大學消費信心指數 71.5 71.6

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編輯：葉志偉