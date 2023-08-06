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【美股一周前瞻】聚焦周四美國通脹報告 料7月CPI回升至3.3%（附數據表）
聯儲局議息及大型科技股業績相繼公布，上周五（4日）的非農就業報告未見有驚喜，市場焦點將落在本周四（10日）公布的7月通脹數據，最新預測7月CPI將較6月3%回升，按年增長3.3%，核心CPI則預期與6月一樣維持4.8%不變，將令投資界繼續關注是否應該繼續加息的議題。
美國前財長薩默斯（Lawerence Summers）表示，雖然過去數月經濟數據較其預測更理想，美國經濟實現軟著陸的路徑看起來更有可能，但他如今擔心的是通脹再度升溫的風險，故宣布抗通脹勝利仍為時過早，並讚揚聯儲局經過16個月加息後仍有機會繼續採取行動，不在宣布勝利的人之列。
他關注工資通脹問題，指7月平均時薪按年上升4.4%，但若按年化增幅來計算，這一數字較6月按月增長近5%。因此，認為縱觀工資和生產率趨勢，數據表明基礎通脹會在3.5%區間，可能不會減速。
業績方面則宜主要關注消費類股份，包括UPS（美︰UPS）、SONY（美︰SONY）及迪士尼（美︰DIS）均會在本周相繼公布業績。
美股上周造好，道指全周跌394點或1.1%，收報35065點，納指全周跌407或2.8%，收報13909點，標指全周跌104點或2.3%，收報4478點。
|本周美國重點數據及業績
|日期
|項目
|預測
|前值
|8月8日
|6月消費信貸
|135.5億美元
|72.4億美元
|7月NFIB中小企樂觀指數
|90.5
|91
|6月貿易收支
|-650億美元
|-690億美元
|6月批發存貨終值（按月）
|-0.3%
|-0.3%
|業績：盤前- UPS（美：UPS）
|8月9日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|-3%
|業績：盤前- SONY（美：GS）
盤後：迪士尼（美：TSLA）
|8月10日
|7月CPI（按年）
|3.3%
|3%
|7月核心CPI（按年）
|4.8%
|4.8%
|首次申請失業救濟金人數
|23萬
|22.7萬
|連續申請失業救濟金人數
|-
|170萬
|8月11日
|7月PPI（按年）
|0.7%
|0.1%
|7月核心PPI（按年）
|2.3%
|2.4%
|8月密歇根大學消費信心指數
|71.5
|71.6
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編輯：葉志偉