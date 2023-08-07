美體操名將睽違兩年再上賽場 順利報捷豪奪4金

美國體操名將拜爾斯（Simone Biles）自2021年因心理問題退出東京奧運後，長達兩年未有比賽。上周六（5日）她終於重返賽場，並順利取得4個項目的第一名。

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芝加哥舉行的Core Hydration Classic上，拜爾斯睽違兩年再次回到體操比賽。她發揮十分出色，全能﹑跳馬﹑自由體操及平衡木均為第一名，高低槓亦有第3名的佳績。

年僅26歲的拜爾斯賽後受訪時表示，重回賽場感覺十分良好，特別是經歷去年發生的所有事後，意指因心理健康暫時休賽。她十分感謝在場人士支持，相信自己能夠回歸體操賽事，對今次成績亦相當滿意。

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今次賽事為爭取美國代表隊的最後一次賽事，拜爾斯的成績讓她保持機會，可能代表美國參加即將在9月底於比利時舉行的世界體操錦標賽。

拜爾斯於2021年7月東京奧運時，突然宣布退出4項決賽，最終只參與平衡木決賽，惟成績不符預期，僅獲銅牌。她其後解釋因為身心狀況惡化，才決定退出賽事。

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責任編輯：吳漢培