▲ 【美股焦點】Google母企減持券商Robinhood近9成股份

外電報道，Google母企Alphabet（美：GOOG）已減持多間上市公司的持股倉位，當中包括散戶常用交易平台Robinhood（美：HOOD），涉及430萬股股票。截至6月底，Alphabet仍持有61.2萬股Robinhood股票，以周五（4日）收市價11.28美元計，貨值690.3萬美元。

隨著聯儲局激進加息，Robinhood的股價已較歷史新高85美元，累跌87%。值得留意的是，Robinhood未上市之際，Alphabet已選擇向其投資，涉及約490萬股。

與此同時，Alphabet亦削減對語言學習初創公司Duolingo（美：DUOL）、基因檢測公司23andMe（美：ME）的持股。

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