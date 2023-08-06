【巴菲特部署】巴郡第二季轉賺359億美元　次季淨沽出股票80億美元、所持現金逼新高

▲ 巴郡第二季轉賺359億美元 次季淨沽出股票80億美元、所持現金逼新高

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）周六（5日）公布今年第二季業績，期內轉虧為盈，純利359億美元，扭轉去年同期虧損436.2億美元。巴郡業績主要受惠於投資列帳獲利259億美元以及保險承保額增加。巴郡A股第二季每股盈利24,775美元，B股則為16.52美元。

雖然巴郡第二季從股票投資回報理想，但巴郡第二季持續減持股票，淨減持約79.8億美元，另一方面持續淨買入美國國債和其他定期證券，單季加碼265.4億美元，但較首季淨買入規模減少。

與此同時，巴郡所持現金水平逼近新高，至6月底坐擁1474億美元的現金或等值物，而當中1218億美元用於美國短期國債，較去年底的954億美元明顯增加。

巴郡投資現金流淨變動（美元） 2023年 2022年 第一季 第二季 第一季 第二季 股票證券 -104.41億 -79.81億 +413.95億 +38.30億 美國國債／固定到期證券 +325.33億 +265.36億 +209.51億 +247.67億

5大持股佔巴郡股票投資組合78% 放慢回購

雖然年內持續淨減持股票，但受惠於美股造好，截至6月底，巴郡股票投資資產值3534.09億美元，較去年底多出446億美元或14%。

巴郡披露，5大持股佔股票組合資產淨值78%，較去年底比例再高3百分點，包括：

蘋果：1776億美元

美銀：296億美元

雪佛龍：194億美元

可口可樂：241億美元

美國運通：264億美元

巴郡A股周五（4日）盤中一度升至541,773.75美元，創新高，其後則隨大市回軟，倒跌1.37%，全日收報533,600美元。B股亦先揚後抑，收報349.99美元，跌1%。

隨年內股價不斷走高，巴郡股票回購活動放緩，季内斥資14億美元回購股份，較首季回購44億美元減少。

保險、公用及能源收益揚 鐵路則跌

整體業績方面，巴郡第二季總收益925億美元，按年升21.4%；投資及衍生產品收益330.6億美元，去年同期虧損669.2億美元。稅前息前利潤（EBIT）為454.4億美元，去年同期為555.1億美元。

若以業務劃分，保險承保及其他業務收益656.1億美元，按年增加4.1%；鐵路相關業務收益58.1億美元，按年跌12.2%；公用事業及能源收益196億美元，按年大增近3倍；服務及其他業務則錄14.9億美元，按年跌7.2%。

更多美股新聞

相關文章：

【股神巴菲特】巴菲特提前收93歲生日禮物 巴郡A股周四創新高、B股差1.5%破頂

【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債 美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

記者：伍鍵文