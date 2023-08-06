梅根迎42歲生日 英國王室祝賀唔見影

英國哈里王子（Prince Harry）的夫人梅根（Meghan Markle）於上周五（4日）迎來42歲生日，王室眾成員過往會發文祝賀，但今年卻未見影蹤，再次傳出哈里夫婦與王室關係惡化傳言。

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梅根去年生日時，時任王儲查理斯（Prince Charles）夫婦的克拉倫斯宮（Clarence House）﹑威廉王子夫婦的肯辛頓宮（Kensington Palace）及王室官方社交平台上，均有發文祝賀。

然而，今年同日卻始終未見王室成員的社交平台發文祝賀梅根生日。威廉一家是轉發紀錄RHINO MAN入圍獎項消息，英國王室則是發出安妮長公主（Princess Royal）在蘇格蘭出席活動的照片。

克拉倫斯宮自去年查理斯（King Charles III）繼位後已停止更新，今年沒有及文祝賀屬正常。

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不過，哈里與梅根的兒子阿奇（Archie）及女兒莉莉貝特（Lilibet）今年生日時，英國王室眾社交平台亦無如去年一樣祝賀兩位小王室成員生日。

英媒指出，哈里與梅根今年先後在Netflix紀錄片及自傳中批評王室，使雙方關係進一步惡化，可能是今年至室再無發文祝賀哈里一家生日的原因。據報，哈里一家亦未獲邀請，參與今年已故英女王（Queen Elizabeth）悼念活動。

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責任編輯：吳漢培