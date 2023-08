馬斯克約戰朱克伯格 稱格鬥將於「X」社交平台上進行直播

馬斯克(Elon Musk)於周日(6日)在社交平台上表示,他和Meta(美:META)創辦人朱克伯克(Mark Zuckerberg)早前約定的鐵籠格鬥,將於旗下前稱Twitter的「X」社交平台上進行直播,當中所有收益會捐給退伍軍人慈善機構。

馬斯克今年6月在社交平台帖文,向朱克伯格「下戰書」,稱要兩人進行一場鐵籠格鬥,朱克伯格亦隨即公開回應接受挑戰,並要求馬斯克通知地點。

雖然早前曾傳出馬斯克的母親出面叫停格鬥,馬斯克還是於自家社交平台X發帖,預告「馬斯克對戰朱克伯克將會在X直播(Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.)」。

