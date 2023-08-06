馬斯克約戰朱克伯格 稱格鬥將於「X」社交平台上進行直播

馬斯克（Elon Musk）於周日（6日）在社交平台上表示，他和Meta（美：META）創辦人朱克伯克（Mark Zuckerberg）早前約定的鐵籠格鬥，將於旗下前稱Twitter的「X」社交平台上進行直播，當中所有收益會捐給退伍軍人慈善機構。

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馬斯克今年6月在社交平台帖文，向朱克伯格「下戰書」，稱要兩人進行一場鐵籠格鬥，朱克伯格亦隨即公開回應接受挑戰，並要求馬斯克通知地點。

雖然早前曾傳出馬斯克的母親出面叫停格鬥，馬斯克還是於自家社交平台X發帖，預告「馬斯克對戰朱克伯克將會在X直播（Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.）」。

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