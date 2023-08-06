美加州意大利南部農夫變陣 改種熱帶水果迎高溫

熱浪影響各地農業，意大利近年氣溫持續飈升，意大利有農夫乘機變陣，改為種植芒果等多款熱帶水果，免受高溫和降雨的負面影響。

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44歲農夫帕拉佐洛（Rosolino Palazzolo）居住在意大利西西里，經營一個面積約11公頃的農場。

橙及檸檬以往一直是西西里農業的核心業務。但因高溫及降雨問題惡化，帕拉佐洛的農場有4成面積改為種植熱帶農產品，包括木瓜、芒果、百香果及番荔枝，他更考慮全面改種熱帶農產品。

意大利官方數據顯示，當地的橙、柑橘和檸檬產量大跌兩成，大部分集中在西西里島。與此同時，熱帶水果產量在過去5年增加兩倍。另外，約3成意大利家庭經常食用本地種植的異國品種水果。

另外，美國加州果農格拉格（Gary Gragg）也因應氣候暖化改種芒果，於其位於薩克拉門托（Sacramento）以西約40公里的果園種了芒果樹、牛油果、番荔枝和熱帶棕櫚樹。

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芒果雖不太可能成為當地主流農作物，但加州各地農民開始研究種植不同熱帶農產品，包括龍舌蘭、蛋黃果、火龍果和楊梅。

責任編輯：鄭錦玲

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