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拉脫維亞將驅逐6000俄母語人士 批拒融入當地

環球社會熱點 17:30 2023/08/06

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波羅的海三小國之一的歐洲國家拉脫維亞被指，將會驅逐約6,000名講俄羅斯語言人士，批評他們拒絕融入當地社會。據悉，拉脫維亞政府限制6,000人需在90日內離境。

【俄烏戰爭】烏無人機夜襲俄黑海基地 重創俄軍艦 【下一頁】

拉脫維亞國會公民與移民委員會主席Ingmars Lidaka表示，將有屆乎5,000至6,000名俄羅斯被驅逐。他指有關人士無意願參與語言考試，或是嘗試獲取臨時居留許可。

今年5月時，大批母語為俄羅斯語人士被要求接受拉脫維亞語言考試，證明他們對當地忠誠。自去年俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，俄語人士在拉脫維亞處境愈發艱難。

【俄烏戰爭】白宮指俄防長訪北韓 曾商討向朝增購軍備 【下一頁】

曾任英語教師及首都里加（Riga）導遊的70歲長者Valentina Sevastjanova表示，自己在拉脫維亞定居40年，一旦被驅逐將前路茫茫。

當地媒體Elta引述內政部長，確認約6,000人將接獲驅逐通知，正在起草通知，相關人士將被要求在9月時離開拉脫維亞。

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責任編輯：吳漢培

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