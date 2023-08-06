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【TSLA】馬斯克、朱克伯格「籠鬥」成真？　馬斯克：將在X直播　朱克伯格迅速應戰

Hot Talk 16:32 2023/08/06

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【TSLA】馬斯克、朱克伯格「籠鬥」成真　馬斯克：將在X直播　朱克伯克迅速應戰

51歲的馬斯克6月於社交平台發帖文直接向Meta（美：META）創辦人朱克伯克叫陣約戰「籠中賽（cage match）」，獲39歲朱克伯格回應：「給我地點」。雖然一度傳出馬斯克母親出面叫停，馬斯克於香港時間8月6日（周日）下午在自家社交平台X（前稱Twitter）發帖，預告「馬斯克對戰朱克伯克將會在X直播（Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.）」。

馬斯克續稱：「所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。」

朱克伯格隨即在馬斯克帖文下留言：「至少包括在Facebook直播。我同意捐贈安排。」

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編輯：麥德銘

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