▲ 【TSLA】馬斯克、朱克伯格「籠鬥」成真 馬斯克：將在X直播

51歲的馬斯克6月於社交平台發帖文直接向Meta（美：META）創辦人朱克伯克叫陣約戰「籠中賽（cage match）」，獲39歲朱克伯格回應：「給我地點」。雖然一度傳出馬斯克母親出面叫停，馬斯克於香港時間8月6日（周日）下午在自家社交平台X（前稱Twitter）發帖，預告「馬斯克對戰朱克伯克將會在X直播（Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.）」。

馬斯克續稱：「所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。」

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編輯：麥德銘