【TSLA】馬斯克、朱克伯格「籠鬥」成真？　馬斯克：將在X直播

51歲的馬斯克6月於社交平台發帖文直接向Meta(美:META)創辦人朱克伯克叫陣約戰「籠中賽(cage match)」,獲39歲朱克伯格回應:「給我地點」。雖然一度傳出馬斯克母親出面叫停,馬斯克於香港時間8月6日(周日)下午在自家社交平台X(前稱Twitter)發帖,預告「馬斯克對戰朱克伯克將會在X直播(Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.)」。

馬斯克續稱:「所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。」

