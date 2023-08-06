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【南韓熱浪】啟動2級災難警報 本周料用電高峰

環球社會熱點 16:08 2023/08/06

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南韓近日受炎熱天氣影響，導致多人因中暑死亡，政府上周宣布啟動2級災難警報應對。同時，政府估計本周初因酷熱天氣，用電量將會迎來今年夏天高峰。

北歐成夏日旅遊熱點 避歐洲熱浪 【下一頁】

行政安全部上周四（3日）宣布，當日下午提升應對酷暑高溫的中央災難安全對策本部應急工作級別至至第二級，亦是政府史上首次提升酷暑應急響應等級。當地亦於上周二（1日）時，自2019年後首次把高溫危機預警提升至最高的「嚴重」級別。

部門撥款60億韓圜（約3,579.6萬港元），抗擊今年的炎夏。當中30億韓圜（約1,789.8萬港元）撥予全羅北道政府，協助當地順利舉辦世界童軍大露營。

希臘補償受山火影響旅客 來年可享免費一周假期 【下一頁】

產業通商資源部上周四同樣宣布，按照最新天氣預測，估計今夏用電高峰將由周四（10日）提前，至周一至周二（7日至8日）達致。產業部表示，受颱風「卡努」影響，朝鮮半島炎熱天氣相信至周三（9日）才有望逐漸回落。

政府估計，周一至周二電網最大供電力為103.6吉瓦（Gigawatt），備用量在10吉瓦警戒線以上，相信能夠保證穩定供電。但受颱風及天氣影響，政府強調仍要保持警惕。

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責任編輯：吳漢培

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