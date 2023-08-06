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調查訪問逾100間社企指出 逾三成社企稱人手不足為最大難題

理財智慧 16:48 2023/08/06

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最近社企 Spark Social 訪問本地超過100間社企，以進行一項有關本港社企經營狀況的調查中發現，超過三成社企認為目前面臨最大的難題是人手不足，近兩成社企則認為缺乏可持續營運模式是最大困難。

 

 

 

 

 

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部分受訪社企表示，在「搶人才」情況下，資金短缺的社企難以挽留人才，也有社企認為即使起步時得到政府資助，但資助完結後難以營運下去；六成受訪社企表示，營運起始成本來自政府資助，但逾八成社企認為申請政府資助需時太長，申請文件繁複，嚴重加重中小企負擔；七成社企認為香港需要統一的社企認證系統。

 

Spark Social創辦人鄭榮基表示，海外社企在社會發展及經濟貢獻上，均佔有重要角色，相反香港社企似乎略為舉步為艱。不論是政府支持力度或市民對社企的了解度都有所欠缺。他期望外界可以了解更多本港社企面對的難處，共同尋找解決方法。

 

 

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記者：鄭昊彤

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