康文署今舉行「全民運動日2023」 泳池等康體設施免費開放

康文署今日（6日）舉行「全民運動日2023」，轄下大部分康體設施免費開放供市民使用，包括公眾游泳池、室內及室外設施，其中公眾游泳池設施毋須預約，名額先到先得，額滿即止。

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今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，康文署將舉辦多項體適能運動示範及同樂活動讓巿民參與，鼓勵市民透過恒常參與體能活動，以鍛鍊體魄，舒展身心。除了設施免費開放，十八區指定體育館的免費康體活動在下午2時至6時舉行。

今次「全民運動日」免費使用的康體設施按類別分，包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

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記者：鄭昊彤