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馬斯克：因X平台發文受僱主不公對待者 將代支付法律費用追究涉事公司

環球政經 15:21 2023/08/06

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馬斯克（Elon Musk）表示，他的社交媒體平台X（前稱Twitter）將會支付法律費用，並代表那些因在之前在平台上發布或點讚某些內容而受到僱主不公平對待的人提出訴訟。

 

 

馬斯克在X平台上的一篇帖子中表示：「如果你因在平台上發布或點贊某些內容而受到僱主的不公平對待，我們將為你支付法律費用，並且資金沒有限制。」

 

 

後續回應中，他更強調不單只是提起訴訟，形容整件事將會「極為響亮」，還將追究公司董事會的責任。

 

 

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撰文 : 鄭昊彤

美國 媒體 社交平台 馬斯克 Twitter 美股 經濟

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