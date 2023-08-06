北歐成夏日旅遊熱點 避歐洲熱浪

歐洲近日深受極端熱浪影響，過往夏日旅遊熱點國家衝擊特別強勁。歐洲各地旅客紛紛轉向北歐地區，當地較涼天氣成為主要賣點。

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歐洲旅遊委員會數據顯示，旅客今年6月至11月對地中海國家旅遊的興趣下降10%。總部在英國倫敦的豪華旅行社Black Tomato聯合創辦人馬錢特（Tom Marchant）表示，旅客明顯轉向避開今年夏天的熱浪。

馬錢特指旅客對北歐地區的夏天假期更感興趣，如芬蘭﹑挪威﹑瑞典及冰島等地區的銷售明顯增加，預約比去年夏天多37%，並預期未來將繼續有增長。

馬錢特表示，由於歐洲夏日熱浪，更多旅客尋求高緯度或山區度過夏天假期。雖然希臘島嶼仍是歐洲民眾夏日假期熱點，但他指部分人改選更北方地區避暑，連帶阿爾卑斯山脈的旅遊點近日亦再次成為旅客熱門搜查地。

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旅遊預約平台Expedia Group表示，「北歐夏日」成為避暑旅客最新熱潮。德國旅客在旗下平台Vrbo變化猶為顯著，7月首兩周挪威南部的搜索量比6月同期增加35%。

Expedia Group數據顯示，旅客對前往瑞典南部斯莫蘭省（Smaland）夏日度假的興趣已追上西班牙著名度假勝地特內里費島（Tenerife），更超越意大利北部海邊熱點城鎮里米尼（Rimini）。

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責任編輯：吳漢培