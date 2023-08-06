陳茂波：超過25間重點企業辦公室來港落戶 首階段可創造逾4000個就業機會

財政司司長陳茂波周日（6日）發表網誌，表示本屆政府在引進創科企業方面已取得一定成績，其中超過25間重點企業辦公室已經或準備落戶香港，或擴展在港營運的規模，當中不少是市值或估值過百億元的創科企業。他又指，這批企業首階段會在港合共投資逾170億元，創造超過4000個就業機會，當中大部份是科研或高層管理職位。





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陳茂波以最近曾到訪的內地企業為例，包括有傳最早今年在香港招股上市，在人工智能算力領域處領先地位的壁仞科技、專注智能駕駛技術和相關芯片研發的地平綫、亞洲最大的零售雲解決方案服務商多點，以及研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的元化智能，均已落戶香港或在積極落實來港的計劃。其中3間把國際總部和境外研發中心定於香港。



此外，最近確定落戶的還包括早前已在港成立全球研發總部的諾輝健康（06606）；而具有原創技術的高端醫療診斷設備研發和製造企業美時醫療，已在大埔創新園設置新智能生產線。



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而科技龍頭華為，以及電商龍頭美團、京東等，亦積極擴展在港的運作和發展新業務。陳茂波表示，正與更多內地及海外重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。

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記者：鄭昊彤