【中美CPI】中國公布CPI市場料通縮　港股有望炒升？

中美本周分別周三及周四公布CPI通脹數據，但中國CPI比美國CPI更令市場關注，港股再起風雲。市場預期中國7月CPI按年負增長0.5%，即跌入通縮區域，或是2021年2月以來，首次通縮，勢令市場預期中國使用貨幣政策，以刺激價格向上，在憧憬救市之下，反而令港股炒升。

根據6月份數據，居民消費價格按年變幅0%，按月跌0.2%，不包食品及能源價格的核心CPI按年升0.4%，按月跌0.1%。其中食品價格按年升2.3%，非食品按年跌0.6%。

物價普遍按月錄得跌幅，令消費品價格按年跌0.5%，服務價格按年升0.7%。分類方面，價格跌幅最大是交通通信，按年跌6.5%，尤其是交通工具用燃料，跌17.6%。

而內地居住價格按月升0.1%，房租亦升0.1%，關注升勢會否在7月持續。

港股市場關注內地物價走勢，因為物價回落，反映中央有空間推出貨幣刺激政策，例如減政策利率或降準，利好股市表現，反之亦然。內地上一次公布CPI，當日恒指升114點，當周累升1048點，因憧憬中國推出刺激措施，不過，若期望落空，之後回吐壓力亦大。

美國方面，周四晚公布CPI數據，預期按月升0.2%，帶動按年升幅3.3%；不含食品及能源價格的核心通脹按月維持0.2%升幅，令按年數字亦維持4.8%的升幅。

根據上一次數據，主要是由貨品價格帶動通脹增速減慢，尤其是二手車，而外出用餐，旅遊復甦等情況，會否令通脹增加負擔。

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記者：譚志偉