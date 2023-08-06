  • 30°C
香港時間 : 2023806日 (週日) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美CPI】中國公布CPI市場料通縮　港股有望炒升？

股市 09:00 2023/08/06

分享：

分享：

中美本周分別周三及周四公布CPI通脹數據，但中國CPI比美國CPI更令市場關注，港股再起風雲。市場預期中國7月CPI按年負增長0.5%，即跌入通縮區域，或是2021年2月以來，首次通縮，勢令市場預期中國使用貨幣政策，以刺激價格向上，在憧憬救市之下，反而令港股炒升。

根據6月份數據，居民消費價格按年變幅0%，按月跌0.2%，不包食品及能源價格的核心CPI按年升0.4%，按月跌0.1%。其中食品價格按年升2.3%，非食品按年跌0.6%。

物價普遍按月錄得跌幅，令消費品價格按年跌0.5%，服務價格按年升0.7%。分類方面，價格跌幅最大是交通通信，按年跌6.5%，尤其是交通工具用燃料，跌17.6%。

而內地居住價格按月升0.1%，房租亦升0.1%，關注升勢會否在7月持續。

港股市場關注內地物價走勢，因為物價回落，反映中央有空間推出貨幣刺激政策，例如減政策利率或降準，利好股市表現，反之亦然。內地上一次公布CPI，當日恒指升114點，當周累升1048點，因憧憬中國推出刺激措施，不過，若期望落空，之後回吐壓力亦大。

美國方面，周四晚公布CPI數據，預期按月升0.2%，帶動按年升幅3.3%；不含食品及能源價格的核心通脹按月維持0.2%升幅，令按年數字亦維持4.8%的升幅。

根據上一次數據，主要是由貨品價格帶動通脹增速減慢，尤其是二手車，而外出用餐，旅遊復甦等情況，會否令通脹增加負擔。

【中國CPI】中國有通縮危機嗎？對上一次通縮有4萬億救市

【通縮危機】中國6月CPI按年持平　PPI跌幅擴至5.4%　同遜預期

記者：譚志偉

港股 外滙 財政政策 貨幣政策 恒生指數 中國 美國 通縮 通脹 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】施羅德：日本YCC政策將變成FYCC　美日息差大壓抑日圓升勢
【日圓走勢】施羅德：日本YCC政策將變成FYCC　美日息差大壓抑日圓升勢
【美股收市】資金轉戰高息美債　道指收市倒跌150點　納指跌逾0.3%（不斷更新）
【美股收市】資金轉戰高息美債　道指收市倒跌150點　納指跌逾0.3%（不斷更新）
【物管股】碧桂園服務突然提前近3周分派2022年末期連特別息　8.11或之前完成
【物管股】碧桂園服務突然提前近3周分派2022年末期連特別息　8.11或之前完成
【商湯20】軟銀周一減持1490萬股商湯、蝕讓22%　近3個月勁沽價值5.5億股份
【商湯20】軟銀周一減持1490萬股商湯、蝕讓22%　近3個月勁沽價值5.5億股份
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股指數跌1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股指數跌1%（不斷更新）
【業績｜電盈】ViuTV上半年多賺5%　管理層預計《膠戰S3》及港版《社內相親》刺激下半年收入增長
【業績｜電盈】ViuTV上半年多賺5%　管理層預計《膠戰S3》及港版《社內相親》刺激下半年收入增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款