▲ 【大行報告｜AIA】大行料友邦受惠香港業務復甦 第2季新業務價值可按年升4成

友邦保險 （01299） 本月24日公布上半年業績。滙豐環球研究預計，友邦今年上半年新業務價值為20億美元，按年增長30%，即第2季新業務價值約9.6億美元，按年增40.3%。上半年的首年標準保費35.8億美元，按年增29%。香港離岸業務的復甦支撐業務量增長，上半年隱含價值為679億美元，按年降1%。

該行認為，盡管香港離岸新業務強勁復甦，友邦保險股價年初至今表現落後市場，維持買入評級，目標價維持100港元。

按國際財務報告準則17「保險合約」（IFRS 17），滙豐研究估計上半年友邦的股東應佔稅後營運溢利為32億美元，按年降4%；及每股股息為0.43港元，按年升6%。

滙豐研究預計，在離岸新業務恢復和內地溫和復甦的推動下，友邦在香港的新業務價值將強勁復甦，亦預計泰國、新加坡和馬來西亞仍將保持增長，但隨著時間的推移，基數效應將變得更加嚴峻。此外，投資者仍熱切希望了解友邦中國在其近年獲得牌照的省份發展業務的更多進展。

高盛估友邦第2季新業務價值按年增速較首季快

高盛日前報告預期，友邦第2季按實質匯率計新業務價值按年增33%至9.1億美元，受惠於內地訪港旅客銷售復甦持續，以及內地業績去年因封城而致低基數，增長速度比首季23%快；至於上半年，該行料按實質匯率計新業務價值按年升27%至19.6億美元，以及IFRS 17稅後營運溢利按年升2%至34.3億美元，估算上半年派息每股亦為0.43港元。該行維持友邦目標價為101港元，評級買入。

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編輯：胡學能