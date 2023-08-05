【假日好去處】潑水音樂派對本周舉行 一天通行門票1180元

下一篇文章
摩根大通上調美國經濟增長預測 不再預計今年衰退
全球最大型潑水音樂派對首度登陸香港，「PayMe 呈獻 S2O 亞洲 潑水音樂節 – 香港站」將於今日及明日（8 月 5、6 日）於假中環海濱活動空間正式舉行！
「S2O 亞洲潑水音樂節」創辦人 Pulin Milintachinda 疫情前經常到訪香港，Pulin 表示∶「S2O 於 2015 年首度在曼谷舉辦，帶來非一般的年度派對體 驗，並迅速擴展到日本、韓國及台灣等地，每年吸引成千上萬來自世界各地的粉絲參加。來到今年，全世界終於走出疫情，而選擇香港作為首批舉辦地區之一，除了因我們一直很想於香港舉辦，也因香港作為亞 太區國際商業樞紐，擁有地利及基建等優勢，加上香港人適應能力亦強，復常速度極快，令不少旅客陸續 到訪這個城市。我們很高興可以將這個結合 360 度強勁噴水體驗、音樂及視覺效果的 S2O 體驗帶來香港。
華麗巨型水塔舞台由泰國空運來港的獨家噴水系統，包括S2O巨型水塔主舞台及效果，20 米高、70 米闊的大型舞台，需配合泰國空運來港的「360 度獨家強勁噴水系統」，每日隨著強勁節拍噴射出20萬公升水，加上「專屬潑水使者 Minions」，務求令所有參加者 360 度全方位渾身濕透。
當然亦有音樂的襯托，首次舉行的 S2O 香港站特設「PayMe presents S2O Stage」巨型主舞台，世界級 DJ 列陣 High 爆全場；「Summer Beats Stage」非噴水區副舞台則帶來截然不同風格的韓、台、港音樂；而主 打本地力量的「Underground Stage by Red Bull」區，讓大家認識一眾本地 DJ 及電子音樂人！逾 40 個音樂 單位將於兩日輪流登場。
門票價格 :
[GA] 基本通行門票 (*General Admission) *可享用所有一般區域及濕區 ⚫ [GA] 1 天通行門票 港幣$1,180
[GA] 2 天通行門票 港幣$1,980 (2) [VIP] 通行門票 *可享用 VIP 入口、VIP 專屬非濕水專區、VIP 儲物室、VIP 洗手間及紀念品
[VIP] 1 天通行門票 港幣$2,080
[VIP] 2 天通行門票 港幣$3,380
【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁】
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：陳玉蓮