【假日好去處】潑水音樂派對本周舉行 一天通行門票1180元

全球最大型潑水音樂派對首度登陸香港，「PayMe 呈獻 S2O 亞洲 潑水音樂節 – 香港站」將於今日及明日（8 月 5、6 日）於假中環海濱活動空間正式舉行！

「S2O 亞洲潑水音樂節」創辦人 Pulin Milintachinda 疫情前經常到訪香港，Pulin 表示∶「S2O 於 2015 年首度在曼谷舉辦，帶來非一般的年度派對體 驗，並迅速擴展到日本、韓國及台灣等地，每年吸引成千上萬來自世界各地的粉絲參加。來到今年，全世界終於走出疫情，而選擇香港作為首批舉辦地區之一，除了因我們一直很想於香港舉辦，也因香港作為亞 太區國際商業樞紐，擁有地利及基建等優勢，加上香港人適應能力亦強，復常速度極快，令不少旅客陸續 到訪這個城市。我們很高興可以將這個結合 360 度強勁噴水體驗、音樂及視覺效果的 S2O 體驗帶來香港。

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華麗巨型水塔舞台由泰國空運來港的獨家噴水系統，包括S2O巨型水塔主舞台及效果，20 米高、70 米闊的大型舞台，需配合泰國空運來港的「360 度獨家強勁噴水系統」，每日隨著強勁節拍噴射出20萬公升水，加上「專屬潑水使者 Minions」，務求令所有參加者 360 度全方位渾身濕透。

當然亦有音樂的襯托，首次舉行的 S2O 香港站特設「PayMe presents S2O Stage」巨型主舞台，世界級 DJ 列陣 High 爆全場；「Summer Beats Stage」非噴水區副舞台則帶來截然不同風格的韓、台、港音樂；而主 打本地力量的「Underground Stage by Red Bull」區，讓大家認識一眾本地 DJ 及電子音樂人！逾 40 個音樂 單位將於兩日輪流登場。

門票價格 : [GA] 基本通行門票 (*General Admission) *可享用所有一般區域及濕區 ⚫ [GA] 1 天通行門票 港幣$1,180 [GA] 2 天通行門票 港幣$1,980 (2) [VIP] 通行門票 *可享用 VIP 入口、VIP 專屬非濕水專區、VIP 儲物室、VIP 洗手間及紀念品 [VIP] 1 天通行門票 港幣$2,080 [VIP] 2 天通行門票 港幣$3,380

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責任編輯：陳玉蓮