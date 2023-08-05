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摩根大通上調美國經濟增長預測 不再預計今年衰退

環球政經 16:30 2023/08/05

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摩根大通（JPMorgan）修改對美國經濟的展望，表示該行不再預測今年美國經濟會出現衰退，並由於美國經濟的健康擴張而上調了對美國經濟增長的預期。本季實際年化GDP增長預期從0.5%大幅上調至2.5%。

該行將這一積極前景歸因於債務上限問題的迅速解決，以及在最近的地區銀行危機中對銀行存戶的監管支持等因素。盡管銀行信貸緊縮的挑戰依然存在，但這些行動降低了金融危機發生的可能性。

此外，勞動力供應的改善、供應方的表現以及對人工智能提高生產率的預期，都有助於做出樂觀的預測。

不過，雖然摩根大通認為經濟衰退的風險已經降低，但如果美聯儲繼續加息，這種可能性仍然存在，還強調了美聯儲為應對通脹意外上升而實施額外加息的可能性。

即將於8月10日公布的7月份消費者價格數據可能會進一步揭示通脹趨勢。

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撰文 : 林斯凱

美國 經濟

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