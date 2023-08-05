電動卡車製造商Nikola次季業績遜預期 股價大跌26%

美國電動卡車製造商Nikola（NKLA）在公布第二季業績後，股價大幅下跌超過26%。首席執行官Michael Lohscheller因家庭健康問題突然下台，由前通用汽車副董事長Steve Girsky接任。

第二季，Nikola每股虧損為20美仙，低於預期的22美仙，收入為1,536萬美元，低過預期的1,540萬美元，淨虧損為2.18億美元，其中包括來自非持續運營的費用。

股東批准發行新股，流通股可能增加一倍。公司在第二季獲得了2.33億美元現金，並暫停了生產，以重新配置電池電動卡車和續航里程更長的氫燃料電池卡車的裝配線。

Nikola的目標是在第三季交付60至90輛卡車，收入預計為1,800萬至2,800萬美元；全年交付300至400輛卡車，收入在1億至1.3億美元之間。

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