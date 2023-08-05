美國就業增長放緩 惟失業率降至3.5%

美國勞工部公布，7月新增非農就業職位18.7萬個，略低於預期，但失業率從3.6%降至3.5%。平均時薪增長0.4%，按年增長4.4%。

然而，平均工作周下降至34.3小時。該報告表明，盡管就業增長較低，且前幾個月的數據有所修正，但勞動力市場緊張，工資升幅穩健。

人們擔心美聯儲加息對勞動力需求的影響，以及經濟「軟着陸」的可能性。某些行業（如醫療保健、金融活動和建築業）的就業職位有所增加，而休閒和酒店業的招聘則因生活成本增加而放緩。

失業率降至3.5%的歷史低點，工資繼續上升，支持消費支出。美聯儲在作出進一步利率決定之前，將繼續監測通脹和生產率增長。

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