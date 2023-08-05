  • 33°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國就業增長放緩 惟失業率降至3.5%

環球政經 15:00 2023/08/05

分享：

分享：

美國勞工部公布，7月新增非農就業職位18.7萬個，略低於預期，但失業率從3.6%降至3.5%。平均時薪增長0.4%，按年增長4.4%。

然而，平均工作周下降至34.3小時。該報告表明，盡管就業增長較低，且前幾個月的數據有所修正，但勞動力市場緊張，工資升幅穩健。

人們擔心美聯儲加息對勞動力需求的影響，以及經濟「軟着陸」的可能性。某些行業（如醫療保健、金融活動和建築業）的就業職位有所增加，而休閒和酒店業的招聘則因生活成本增加而放緩。

失業率降至3.5%的歷史低點，工資繼續上升，支持消費支出。美聯儲在作出進一步利率決定之前，將繼續監測通脹和生產率增長。

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策
點擊圖片放大
+3
+2

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁

點擊圖片放大
+8
+7

【伏工趣聞】財經公司 2萬蚊請司機 每日12個鐘 每周休1日 仲要有7項條件 請問有無收到CV ?，詳見【下一頁

 

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

非農就業 美國 失業 就業人數 議息 失業率 經濟

上一篇文章

電動卡車製造商Nikola次季業績遜預期 股價大跌26%

下一篇文章

美國原油出口激增 亞洲原油定價受影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
華置青年宿舍仲學舍開放申請 平均租金$3000 獲過千查詢
華置青年宿舍仲學舍開放申請 平均租金$3000 獲過千查詢
油塘親海駅兩期均獲批預售　主打一至兩房　最快月内開售
油塘親海駅兩期均獲批預售　主打一至兩房　最快月内開售
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款