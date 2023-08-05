加拿大7月就業職位意外減少 市場料央行暫停加息

加拿大7月出人意料地減少6,400個工作職位，導致失業率上升至5.5%。這一結果與分析師預測的增加2.11萬個工作職位和失業率略有上升相反。

由於擔心勞動力市場疲軟，加拿大央行此前一直在穩步加息，但現在，市場預計該央行或停止加息。

該央行在6月和7月加息，並將在9月6日做出下一次決定之前密切關注數據。9月加息的可能性已降至28%，年底前再次加息的可能性也降至60%。

盡管就業人數減少，但長期雇員的平均時薪仍比上一年增長了5%。不過，經濟學家認為，這種工資增長可能不會持續。

在9月6日宣布議息結果前，加拿大央行將評估即將公布的數據，包括7月份的通貨膨脹和第二季度的經濟增長。總體而言，勞動力市場的意外疲軟已導致央行重新評估加息計劃。

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