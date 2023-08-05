格鬥選手打動狄維莊遜送屋鼓勵 戶口得7蚊瞓健身室仍追夢（有片）

津巴布韋格鬥選手Themba Gorimbo人窮志不窮，即使銀行戶口只得7美元及要借宿健身室，仍堅持其格鬥夢。他更將比賽獎金捐給家鄉幫人，打動過往有相同經歷荷里活大隻佬「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），狄維莊遜大方送出一間屋鼓勵Themba繼續追夢。

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Themba今年5月於終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事取得首勝，賽後於記者會分享其經歷。他透露自己的銀行戶口只得7美元（約54.6港元），也無家可歸只可住在健身室。

但他贏得比賽後選擇賣掉部分裝備，捐錢給家鄉的村莊興建一口水井，讓鄉民可獲乾淨食水。

狄維莊遜被Themba的經歷打動，想起自己未成名前也曾經窮得只有7美元，直至成為動作影星後才賺取豐厚收入。

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狄維莊遜其後為Themba策劃一場驚喜，與Themba會面之餘，更開車帶對方兜風及參觀一間屋。當兩人到達現場後，狄維莊遜就表示要將這間屋送給Themba，讓他可安心在邁阿密訓練。

Themba一度驚喜落淚，更興奮地表示要繼續捐錢支援家鄉。

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責任編輯：鄭錦玲