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【投行人事】瑞銀投行部門全球高層據傳將「大執位」　料有瑞信銀行家獲重任

股市 15:31 2023/08/05

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路透引述消息人士透露，瑞銀（美：CS）準備最快於下周一對其投資銀行部門的全球高層進行大規模調整。調整範圍廣泛，涉及多個交易部門，包括醫療保健、消費零售、金融贊助、股權資本市場。

消息稱，今次調整中，瑞信的一些銀行家將在與瑞信合併後的瑞銀擔任更大的角色，另一些銀行家則將離職，瑞銀亦有一些銀行家也將因重組而離職。

報道續引消息人士稱，瑞銀全球消費產品和零售交易主管Jeff Rose是內部正在討論可能會離職的團隊負責人之一，內部討論任瑞信零售投資銀行主管的Jon Levin可能接替有關職位。消息人士又稱，內部亦傳瑞銀全球金融贊助主管Matt Eilers也可能離職。

瑞銀發言人拒評消息。

TMT業務團隊據報重組

路透較早前已引消息人士報道瑞銀擬重組旗下科技、媒體和通訊（TMT）業務團隊，包括提升數名在今年初加入團隊的一些高層。消息人士說，Laurence Braham將被升任為TMT全球聯席主管，他於今年較早前從巴克萊銀行（美：BCS）加盟瑞銀。

消息人士補充說，另一名聯席主管將是Christian Lesueur，後者已是TMT全球主管。Steve Pettigrew將在Braham之下帶領軟件併購業務。曾在巴克萊銀行與Braham共事、後跟隨Braham加入瑞銀的Neil Meyer將與他人聯席帶領媒體和通訊交易。

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【投行裁員】瑞銀據報本周裁減瑞信紐約投行家　關閉侯斯敦辦事處

編輯：胡學能

美股 投資銀行 瑞銀
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