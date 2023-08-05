美國原油出口激增 亞洲原油定價受影響

在美國原油級別WTI Midland於6月推出後，2023年美國原油出口量激增，令歐洲和亞洲油價下跌。

美國出口的增加有助於抵消俄羅斯原油貿易的減產和中斷。2023年，美國的平均出口量從2022年的每日353萬桶增加到408萬桶。

美國原油影響力的增加正在平衡全球市場，尤其是在制裁限制俄羅斯供應的情況下。其他級別的原油正面臨降價壓力，以與WTI Midland原油競爭。

這種影響延伸到亞洲市場，WTI Midland原油的湧入正在影響中東原油的定價。盡管亞洲市場的需求減少，但WTI的定價和運費吸引力仍然很強，使流入該地區的WTI原油居高不下。

美國原油的增加正重塑全球石油動態，並影響不同原油級別之間的定價關系。

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