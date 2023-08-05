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KOL紐約派300部PS5釀暴力事件 或被控煽動騷亂

環球社會熱點 14:10 2023/08/05

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美國直播平台Twitch名人Kai Cenat於社交平台擁有過千萬粉絲，他於網上預告周五（4日）於紐約曼哈頓街頭派發300部Sony PlayStation 5（PS5）。兩千人聚集於現場且場面失控，更引發暴力事件。Kai Cenat本人也被捕，更可能被控煽動騷亂。

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Kai Cenat當地周五下午1點（本港凌晨1點）於社交媒體透露，會派發300部PS5，兩小時後已經有數百人聚集到曼哈頓聯合廣場，其後現場人數更超過2,000人。

警方派員到場控制秩序，但在場民眾開始失控，甚至爬上汽車和地鐵站入口的屋頂，向警察投擲雜物。

紐約警方宣布作四級動員，部署約千名警員到現場。

至於Kai Cenat在騷亂發生時，在聯合廣場附近的一輛車內直播。他表示警方向現場投擲催淚彈，而他在確保現場安全之前都不會採取任何行動。

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Kai Cenat於下午5點（本港凌晨5點）左右被捕，約1小時後人群終於散去。美媒報道，Kai Cenat舉辦派發PS5的活動未獲當局許可。

警方已拘捕一部分人，並正考慮是否向Kai Cenat提出煽動暴亂等相關指控。

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責任編輯：鄭錦玲

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