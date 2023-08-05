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豐田與小馬智行合作 計劃在中國量產無人駕駛的士

環球政經 13:00 2023/08/05

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豐田和小馬智行（Pony.ai）宣布，計劃在中國成立一家合資企業，大規模生產無人駕駛的士。

該合資企業的目標是生產配備Pony.ai自動駕駛技術的自動駕駛汽車，並提供叫車服務。

除廣汽豐田（豐田與廣汽集團的合資公司）外，兩家公司還將共同投資超過10億元人民幣。

此舉對豐田在中國的發展，以及加深與Pony.ai的合作意義重大。自2019年雙方開始合作以來，豐田已經向Pony.ai投入了大量資金。

向無人駕駛的士領域拓展有望促進車聯網領域的發展。雖然中國在自動駕駛汽車開發方面一直走在前列，但全球汽車製造商在實現其雄心壯志時卻面臨監管方面的挑戰。

豐田最近在中國市場專注於本地設計和開發「智能駕駛艙」，並轉向電動汽車，這凸顯了豐田公司對本地競爭對手競爭的回應。

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 林斯凱

無人駕駛 豐田 自動駕駛 經濟

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