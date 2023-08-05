TikTok續東南亞擴張 傳正與印尼洽談支付牌照事宜

據《路透》報道，TikTok正在與印尼監管機構進行初步商談，以獲得支付牌照，從而增強其在印尼這一重要市場的電商野心。此舉正值該平台在美國和其他地區面臨愈來愈嚴格的審查之際。

TikTok行政總裁此前宣布，將在印尼和東南亞進行大量投資。該公司正在與印尼央行接觸，以獲得許可，這將促進交易並與地區電商巨頭展開競爭。

TikTok擁有1.25億印尼月活躍用戶，致力於為本地創作者和賣家賦能。盡管有關其他國家許可的細節仍不清楚，但其中國同業豆瓣已獲得中國支付許可證。

雖然TikTok在不同地區拓展電商計劃，但由於擔心進口商品大量湧入，目前計劃將印尼排除在中國製造商品平台之外。

美國方面擔憂TikTok受中國政府影響，導致多個國家的政府設備被禁。該公司堅稱其用戶數據受保護和重視隱私。

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