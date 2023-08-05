Coinbase次季收入勝預期 主要靠利息收入

加密貨幣交易所Coinbase（COIN）第二季度收入超出預期，主要原因是利息收入增加。

第二季，Coinbase的收入為7.079億美元，超過了預計的約6.6億美元。利息收入從上年的3250萬美元飆升至2.014億美元。

Coinbase預計第三季度訂閱和服務收入將超過3億美元，盡管低於預計的3.36億美元。

盡管加密貨幣波動性降低影響了交易量，交易量從2,170億美元按年減少到920億美元，但Coinbase仍設法將虧損從2022年同期的10.9億美元縮小到9,700萬美元。

此前，SEC指控Coinbase和競爭對手Binance交易未註冊證券。盡管與美國證券交易委員會（SEC）打了一場官司，但Coinbase仍對其結果持樂觀態度。

雖然Coinbase的股價在業績公布後的盤後交易中震蕩下跌了1.2%，但受零售興趣重燃和科技行業反彈的提振，今年以來它的股價已經飆升了156%。

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