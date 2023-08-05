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【美國評級】黑石蘇世民：數據支持惠譽降級　金融海嘯後美國債務飈、「似乎沒太多紀律」

宏觀解讀 13:15 2023/08/05

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國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）近日公布下調美國長期信用評級至AA+。私募基金黑石Blackstone（美：BX）行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，美國債務上限問題多次陷入僵局之後，惠譽下調美國評級舉措合理。

蘇世民周五接受CNBC訪問時說：「遺憾的是，數字支持這一舉措，自全球金融危機以來，我們（美國）的債務激增。我們似乎沒太多紀律。」

惠譽本周以美國政府的債務負擔和治理受侵蝕為由，將美國長期評級從AAA下調至AA+，引起股市震盪，並引發來自拜登政府內外部的批評，財長耶倫稱降級「完全沒有根據」。摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）斥惠譽做法荒謬，又稱降級「其實沒那麼重要」，美國信用良好，理應在全球評級最高。

蘇世民表示，無論評級是什麼，美國目前都是世界儲備貨幣，「當世界發生危機時，他們買入我們的證券」。但他警告，如果沒有紀律，這種情況不會永遠持續下去。

樂觀儲局抗通脹行動　美國或可免衰退

另外，蘇世民指，他對聯儲局抗通脹行動正在發揮作用持樂觀態度，如果物價壓力繼續緩解，美國或許可以避免經濟衰退。

蘇世民還評論了人工智能，稱其為「平生最激動人心的進展之一」，是企業的競爭優勢。他預測，將出現一個類似於世界貿易組織的全球機構來審查AI技術的安全性。

對於在美國總統競選中支持哪位候選人，該位共和黨億萬富翁捐款人繼續保持沉默，但他表示「現在是時候讓新一代人接手那個位置了」。他說，總統的工作要求很高，這讓人懷疑近80歲的人是否最勝任。

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【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債　美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

編輯：胡學能

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