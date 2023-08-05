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【美股焦點】Google推酒店特惠引員工返總部上班　員工不太受落原因係......

股市 12:29 2023/08/05

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Alphabet（美：GOOG）旗下Google據報推出辦公室區酒店特惠計劃，全職僱員可用每晚99美元的價錢，居於Google的加州Mountain View新總部園區的酒店，不過有員工認為該個被公司稱為「夏季特惠」的計劃不划算。

CNBC報道引述資料顯示，上述「夏季特惠」活動將持續到9月30日，希望「讓Googlers更容易過渡至混合工作場所」。該公司向員工推介指，計劃可助員工節省通勤時間「可多睡一個小時」、「上班前多做一次鍛煉（workout）」，而一天工作結束後，「你可以在屋頂露台上享受一個寧靜的夜晚，或者參加當地有趣的活動」。

Google發言人表示，公司定期為員工提供特惠，讓他們利用公司的空間和設施。

不過有Google員工在內部論壇評論，認為以住酒店每晚99美元價格計，每月費用大約3000美元，「現在（倘參加計劃）我可以把我一些人工還給Google了」。亦有員工指，若價格為每晚60美元，則還可以當成優質公寓。另有員工評論打趣稱，暑假還住在校園內可能會破壞工作和生活平衡。

相關文章：

【美股焦點】Google削員工福利省成本　CFO：猶如2008年般嚴陣以待

編輯：胡學能

美股 加利福尼亞 Alphabet Alphabet（美：GOOG）
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