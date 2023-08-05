【美圖1357】美圖公司1美元售大街網兩成股權、4年前3.9億港元入主　交易收益淨額7000萬人幣

美圖公司 （01357） 周五（4日）公布，同意出售線上社交招聘平台大街網母企Dajie Net已發行股本的約20%，代價為1美元，將以現金支付。美圖公司於2019年以逾3.9億港元，收購Dajie Net逾57%股權。

完成交易後，美圖公司將繼續為Dajie Net全部已發行股本中約38.98%，繼續是單一最大股東。於完成後，Dajie Net將不再為該公司的子公司，財務業績將不再於集團財務報表內合併入賬，股權將確認為於聯營公司的投資。

是次交易買方為Rapid Recruitment Limited，於英屬處女群島法律註冊成立，其主要業務為投資控股。

美圖：交易收益7000萬元人民幣

公告指，Dajie Net主要從事線上招聘及IMS業務。其亦已創立線上社交招聘平台大街網，為招聘者與求職者提供匹配服務。

美圖公司2019年年底，完成收購Dajie Net約57%實際股權， 但Dajie Net過去3個年度都錄得虧損，去年虧損淨額約1.8億元人民幣，按年擴大85%。

美圖預計，將從交易變現出售收益淨額約7,000萬元人民幣，主要歸因於集團持有的Dajie Net剩餘股權公允價值、及集團在Dajie Net的前控股權益淨負債狀況，公司擬將出售事項的所得款項用作一般營運資金。

於7月31日，Dajie Net的估計合併資產淨值約為負人民幣1.16億元（即淨負債狀況），集團去年已對Dajie集團從事達人內容營銷解決方案業務的現金產生單位產生的無形資產進行悉數減值。

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編輯：胡學能