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【TSLA】馬斯克：美國短年期國債是毋須用腦考慮的投資選擇

股市 10:12 2023/08/05

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Tesla特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體回應美國對沖基金Pershing Square創辦人兼行政總裁阿克曼（Bill Ackman）所發貼文時表示，短年期美國國庫券是毋須用腦考慮的投資選擇，暗示對其充滿信心。

阿克曼貼文稱，巴郡行政總裁巴菲特（Warren Buffett）絕不會購買美國30年期國債，因為買入短年期國庫券是現金管理的合適手段。

短年期美國國庫券是指年期介乎4周至52周的國庫券。目前部分短年期國庫券孳息率較30年期國債孳息率更高。1年期國庫券孳息率現為5.342厘，30年期國庫券孳息率為4.203厘。

阿克曼日前表示，其公司做空30年期國債，既是為了對沖利率上升對股市的影響，也是一種「獨立」的押注。阿克曼周四補充說，Pershing利用短期票據進行現金管理，這與巴菲特的觀點相呼應。

巴菲特周四表示，在惠譽評級公司本周下調美國國債評級後，巴郡沒停止買國債的計劃。他接受外電訪問時稱，巴郡上周一（7月24日）、本周一（7月31日）都各購買100億美元美國國債，「下周一（7日）的唯一問題是，我們購買100億美元的3個月期或是6個月期國債」。

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【股神巴菲特】巴菲特100億美元搶買5厘美債　美元是世界儲備貨幣、不擔心惠譽下調美國評級

編輯：胡學能

美股 債券 社交平台 惠譽 巴菲特 馬斯克 Tesla 美國 對沖基金 國債
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