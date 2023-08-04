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【消費股】優品360：林子峰、許毅芬完成出售4.9億股予招商局、日後續任執董　招商局另建議派7人進入董事會

股市 23:19 2023/08/04

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【消費股】優品360：林子峰、許毅芬完成出售4.9億股予招商局後續任執董　招商局建議派7人進入董事會

優品360 （02360） 發公告指，招商局已完成以8.62億收購主席兼執行董事林子峰及執行董事許毅芬手上共4.9億股的交易，林子峰及許毅芬合共持股量降至26%，完成後會觸發無條件強制現金要約，作價為每股1.76元。

優品360指，林子峰及許毅芬將繼續擔任執行董事，而施榮懷、蔡素玉及李家麟將繼續擔任獨立非執行董事，買方招商局建議提名招商局董事總經理李關鵬擔任優品360執行董事及董事會主席。

優品360又稱，招商局建議副總經理崔倩、副總經理陸榮、副總經理劉雲峰、財務總監黃盛超及企業規劃部副總經理王康林擔任執行董事，建議陳遠秀擔任獨立非執行董事。

林子峰、許毅芬與招商局訂立一致行動協議，優品360提到，林、許二人承諾投票贊成招商局提名優品360董事的所有決議案等。

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【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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責任編輯：李哲毅

港股 優品360（02360）
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