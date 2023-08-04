【儲局官員】博斯蒂克：對工資增長強勁不驚訝　儲局可維持高利率以降低通脹至2%目標

美國最新公布的非農新增職位數字雖然遜市場預期，但7月平均時薪按年升4.4%，高於預期。美國亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，對於工資增長強勁不感到驚訝，並認為聯儲局可以通過長期利率維持在現水平，以實現2%的通脹目標。

博斯蒂克表示，他不擔心最新就業報告中的工資超出預期，因為在整個高通脹時期，工人工資在相當長的一段時間內落後於通脹。因此現時仍處於追趕期，預計往後仍會看到強勁的工資增長。

被問到聯儲局如何將通脹回歸2%的目標軌道，博斯蒂克認為，可以通過長期將利率維持在當前水平來實現這目標。指利率現時具限制性，隨著通脹持續下降，限制性程度實際上隨著通脹率與利率之間差距的擴大而增加，但預計不會是兩個月或三個月就能達成，直到2024年利率仍需處於限制性區域。

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編輯：葉志偉