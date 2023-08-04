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【油價走勢】OPEC+監督委員會建議維持政策不變　紐約期油升穿每桶82美元

股市 22:42 2023/08/04

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雖然沙特阿拉伯周四（3日）單方面公布延長自願減產措施至9月，但石油輸出國組織及盟友（OPEC+）周五（4日）會議後表明，將繼續維持原油生產政策不變。油價穩步上揚，紐約期油每桶升超過1%，突破82美元關。

有與會代表指，沙特與其他OPEC+主要成員國組成的監督委員會在周五召開的線上會議中，建議不改變組織的原油供應政策。然而，沙特早前單方面延續減產100萬桶的減產行動延長到9月份，並且可能在此後擴大減產規模，以支持脆弱的石油市場。

但主要石油消費國則批評沙特，在石油市場已經明顯收緊的情況下還限制產量，並警告說通脹再次飆升將為消費者帶來更多痛苦。

此外，俄羅斯周四亦宣布將在9月繼續限制出口，但降幅會由每日50萬桶略微縮減至每天30萬桶。受投資不足、政局動盪等影響，OPEC+其他成員國的原油產量低於配額，導致未能進一步減產。

相關文章：

【油價走勢】沙特減產100萬桶原油　等如幾多個C朗？

【油價走勢】沙特單方面延長減產一個月　紐約期油反彈至每桶80美元

編輯：葉志偉

美股 商品 石油 石油輸出國組織 沙特阿拉伯 俄羅斯 通脹 紐約期油
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