復星旅遊文化發盈喜 料上半年虧轉盈賺逾4億人幣

復星旅遊文化(01992) 發盈喜，集團預期，截至6月30日止中期盈利預計將不低於4.3億元（人民幣．下同），去年同期虧損1.9億元。復星旅文表示，旅遊運營的營業額以不變匯率計較去年及2019年同期均增加不低於24％，其中Club Med營業額不低於75.4億元，較去年同期增長不低於26％，超過2019年同期不低於14％。集團繼續執行價值定價策略，並有效管控成本。得益於營業額的大幅增長，Club Med 的未經審計淨利潤較2022年同期及2019年同期均實現穩步提升。

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至於三亞亞特蘭蒂斯營業額預計將錄得不低於8.4億元，較去年同期增長不低於73％。其上半年EBITDA利潤率預計將不低於45％。這主要得益於中國國內旅遊重啟後強勁的度假需求釋放。

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