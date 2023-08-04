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【潘樂陶旗下】安樂工程料中期純利至少升2.7倍至2.2億　期內配售聯營公司確認未變現收益1.24億

股市 21:54 2023/08/04

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【潘樂陶旗下】安樂工程料中期純利至少升2.7倍至2.2億　期內配售聯營公司確認未變現收益1.24億

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 發盈喜，預計上半年純利介乎2.2億至2.4億元，按年增273%至307%，安樂工程解釋，期內聯營公司完成私人配售後，確認未變現收益約1.24億元，雖然安樂工程並無因未變現收益而收到現金，但對上半年財務表現產生正面影響。 

安樂工程指，若不計入1.24億元未變現收益，集團上半年純利介乎9,600萬至1.16億元。值得留意是，安樂工程去年就潛在訴訟責任作出6,000萬元的特別撥備，所以去年同期錄得相對較低的溢利。安樂工程透露，該等潛在訴訟責任已於2022年11月處理及解決，去年上半年未計及特別撥備的綜合純利約為1.19億元。

安樂工程去年11月與競委會和解，支付1.5億元罰款和競委會調查費用和訟費。

相關文章：

【潘樂陶旗下】競委會啟動第二輪冷氣工程訴訟　安樂工程：去年協議付1.5億罰款、責任已完

【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法、罰款1.5億元　另料今年度純利減少最多65%　股價跌2%

責任編輯：李哲毅

港股 盈喜 安樂工程（01977） 潘樂陶 鄭若驊
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