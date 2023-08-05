有盈退休：認購銀債「蛤乸之謎」

銀債（銀色債券）開始認購，情況比以往任何一次都反應熱烈。原因有三：一、降低到60歲；二、保底利息5厘，高息前所未有； 三、樓市股市皆呆滯，目前市場裏沒甚麼值得全身投入而又安全的投資。



銀債最大好處是，具有定期的高息，又有活期的彈性，真的是好處賺盡，不買就笨。



原來，不少市民仍「懵查查」，以為一買銀債，就要將資本鎖死3年，故此望而卻步。小投資者為何經常挨打？因沒有做功課！銀債最大特色是，可以隨時不玩，即時退款加收回應收的利息。不過，只限一個接貨者——政府！



散戶對銀債錯覺

不少散戶又有個錯覺：「喂！我如今隨時走進相熟銀行，都拿取到5厘或高一些定期存款利息啦！」真的嗎？



是的，但請看清楚有關條文。第一，必須是「尊貴客戶」；第二，金額必須50萬元或以上；第三，須定期存款，即鎖死了年期！



剛剛以上3項，你買銀債，全「免」！第一，夠60歲有身份證就得；第二，1萬元都可以玩；第三，隨時不玩都得，取回資本再收利息。就算取笑你都要說，存定期款好過買銀債嗎？真是「冇乜腦亂噏」。

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另外，不少老友又問：「碌sir，如今間間大銀行都代理認購銀債，但個別證券公司提供非常着數的優惠，『恍似放蛤乸』。你透過這些金融機構認購，除了免手續費之外，更又送迎新獎賞，又送超市禮券、飲食券等，甚至滙豐股票及盈富基金單位，其中有沒有『伏味』呢？」



認購銀債有保障

有此一問，因傳統智慧，「便宜莫貪兼冇咁大隻蛤乸隨街跳」。究竟會否有證券公司收了幾十億元認購錢銀債後結業呢？



這個問題容易回答，立即向金管局前高層查問一下。權威答覆如下：「金融機構若收了錢後結業，按法例，錢仍是客戶的，不是券商的。一旦動用，即屬刑事！券商送禮搶客，乃因拉新客及取認購者Data！一個Data一両金呀！」

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欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍