買家搵樓兩年　現675萬購峻峰花園　原業主持貨不足4年　賬蝕104萬

有買家兩年前開始搵樓，及至近期樓價回落，終成功上車。世紀21溢榮地產營業董事郭少玲說，筲箕灣峻峰花園E座高層04室，實用面積450平方呎，兩房間隔，連裝修，上月中放盤，原開價728萬元，期後減價至690萬元，最終再度減價，並以675萬元售出，累減53萬元，即約7.3%，實用呎價15,000元。

代理透露，買家早於兩年前，即2021年已開始搵樓，當時睇樓的時間同類單位成交價達800萬元。

資料顯示，原業主於2019年12月以779萬元購入上址，持貨不足4年，現賬面蝕約104萬元，物業期內貶值約13%。

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