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【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚

股市 09:00 2023/08/06

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴8.10公布季度業績　券商料淘寶天貓表現有驚喜、利潤率上揚

阿里巴巴 （09988） 周四（10日）發布2024財年首季業績，期內中國商業業務受惠疫情影響消退，消費持續復甦，而國際商業收入加速、分部虧損收窄，然而雲計算仍短期承壓，企業上雲需求恢復較弱，雲產品降價及AI技術的效益體現需時。

據彭博數據，市場料阿里巴巴首季收入為2232.41億元（人民幣，下同），按年增8.6%，當中中國商業收入1485.32億元，按年增4.7%；淨利潤271.65億元，按年增19.9%；經調整純利358.81億元，按年增18.6%。

阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里，看【下一頁】

阿里巴巴首財季表現平均預測

項目平均預測金額（元人民幣）按年變幅（%）
收入2232.41億+8.6%
淨利潤271.65億+19.9%
經調整純利358.81億+18.6%
數據來源：彭博

摩通：淘寶天貓完善營運 帶動CMR收入重錄增長

摩通上月初發表報告認為，阿里巴巴中國零售商業客戶管理（CMR）、國際電商和菜鳥等業務分部或出現驚喜。摩通認為，淘寶天貓完善營運策略及持續優化成本，加上618活動成功，預計CMR首財季收入按年增8%，而上財年末季則為按年跌5%。

摩通解釋，阿里巴巴加大投資內容、價格競爭力和用戶體驗，上述調整開始見效，今年618電商節，1）發布短視頻的淘寶商家總數按年增加了55%，2）觀看短視頻消費者增長113%，3）淘寶首次為中小企業商家設置單獨專場，超過256萬家中小企業商家618 GMV按年增長。

摩通預計，阿里上季國際商務收入將保持強勁勢頭，按年增31%，因為阿里提高部分地區佣金率，以及調整業務重心，由第三方（3P）轉變為自營（1P）。摩通料，菜鳥將受惠國際商務業務帶動，上季收入增長同樣強勁，達到29%。

馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？看【下一頁】

巴克萊：企業們在補貼戰支出保守 看好阿里利潤率上揚

另一券商巴克萊認為，隨著阿里多項業務趨勢改善，以及嚴控成本結構，相信集團未來數季盈利上漲。巴克萊稱，CMR收入造好或推動阿里上季利潤率上升，雖然市場可能過份關注電商行業補貼戰，但事實上企業們支出相當保守，並且繼續專注成本結構，故看好阿里EBITA比率。

巴克萊認為，淘寶天貓上季增長質量相當高，多個運營指標改善，包括用戶參與度、訂單數量和平均訂單價格，此外，國際商業業務近季收入增長加速，預計執行力好轉及推出員工激勵措施，有助分部達至更好業績。

中信証券：雲計算短期承壓 企業收緊預算

雲業務方面，中資中信証券認為，阿里雲計算收入短期承壓，原因是經濟回暖相對偏弱下，企業收緊預算，以及阿里雲聚焦公有雲發展，主動減少較低技術含量的混合雲業務；大型客戶退出影響仍在消化中。

中信証券認為，阿里雲在研發投入和技術實力上仍然領先，中長期有望受益於中國企業數碼及AIGC（生成式AI）爆發帶來的新增算力需求，預計阿里雲有望成為較快獲批大模型牌照的廠商之一。

ET財智Talk
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責任編輯：李哲毅

阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 港股 美股 阿里巴巴－SW（09988）
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