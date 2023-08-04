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【YouTube加價】香港YouTube Premium加價　個人月費加10元、家庭大增40元

股市 19:54 2023/08/04

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【YouTube加價】香港YouTube Premium加價　個人月費加10元、家庭大增40元

Alphabet（美：GOOG）旗下影片平台YouTube無廣告訂閱服務「YouTube Premium」近月在多地加價，香港版最新也跟上加價潮。YouTube Premium個人版月費增10元至78元，可供最多5人使用的家庭方案加價40元至138元，學生方案則加價10元至48元。

YouTube續向新用戶提供1個月免費試用期。

單純串流音樂的YouTube Music Premium也同樣加價，但幅度相對較小，個人版和學生版加價5元、家庭方案加價10元。

YouTube Premium原有月費最新月費
個人方案$68$78（+15%）
家庭方案$98$138（+41%）
學生方案$38$48（+26%）
YouTube Music Premium 
個人方案$58$63（+9%）
家庭方案$88$98（+11%）
學生方案$28$33（+18%）

相關文章：

【GOOG】YouTube Premium加價、6地區先行　美國家庭版加價28%、VPN熱點阿根廷加價3倍

【日本通脹】遊日注意！東、西日本「JR PASS」10月加價　最高加幅達1萬日圓（附最新價目表）

【美股焦點】Spotify盤前波動　香港等50地區Premium加價、次季用戶增長超預期

編輯：麥德銘

Alphabet（美：GOOG） 美股 串流 YouTube
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