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【YouTube加價】香港YouTube Premium加價 個人月費加10元、家庭大增40元
股市 19:54 2023/08/04
Alphabet（美：GOOG）旗下影片平台YouTube無廣告訂閱服務「YouTube Premium」近月在多地加價，香港版最新也跟上加價潮。YouTube Premium個人版月費增10元至78元，可供最多5人使用的家庭方案加價40元至138元，學生方案則加價10元至48元。
YouTube續向新用戶提供1個月免費試用期。
單純串流音樂的YouTube Music Premium也同樣加價，但幅度相對較小，個人版和學生版加價5元、家庭方案加價10元。
|YouTube Premium
|原有月費
|最新月費
|個人方案
|$68
|$78（+15%）
|家庭方案
|$98
|$138（+41%）
|學生方案
|$38
|$48（+26%）
|YouTube Music Premium
|個人方案
|$58
|$63（+9%）
|家庭方案
|$88
|$98（+11%）
|學生方案
|$28
|$33（+18%）
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編輯：麥德銘
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