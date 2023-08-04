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【多相】何文田VAU Residence屆現樓　頂層連天台特色戶陪你睇　

股樓投資 20:36 2023/08/04

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由萬科香港發展的何文田VAU Residence，日前對傳媒開放項目現樓頂層連天台示範單位，其中28樓G室，實用面積499方呎，連431方呎的天台，為三房間隔。單位入口設有鞋櫃及儲物空間，廚房屬開放式設計。客飯廳呈長形並設對流窗，增強單位通風。浴室的淋浴間就連接工作平台。前往單位的天台可飽覽周邊都市景色。

28樓G室

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發展商另公布項目最新銷售部署，將於下周一（7日）以招標形式推售6伙頂層連天台特色戶，萬科香港董事總經理周銘禧表示，該批單位間隔由開放式至3房，附設面積由129至431平方呎的天台，定價參考同區天台特色戶造價，意向呎價約3.5萬元。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 VAU RESIDENCE 何文田 萬科

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