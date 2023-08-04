掃管笏NAPA三房760萬減　呎價低見9371元　帳蝕一成

樓價持續調整，屯門掃管笏半新樓NAPA再錄新低價蝕讓成交，有低層三房套連儲物室單位，新近以760萬元易手，實用呎價低見9,371元。

世紀21天生置業高級客戶董事黃偉祺說，NAPA 1座低層A室，實用面積811平方呎，三房主套連儲物室間隔，座向西南，望園景，原叫價850萬元，放盤近9個月，終獲換樓客以760萬元承接，累減90萬元，即約10.6%，實用呎價則低見9,371元，再創屋苑近年呎價新低。

據了解，原業主於2017年3月以846.6萬元購入上述單位，持貨6年，現賬面蝕約86.6萬元，物業期內貶值10%，若連同其他費用計，估計實際蝕讓金額逾100萬元。

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