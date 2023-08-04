【香港航空人事】侯偉據報辭任港航主席　港航：不會評論內部員工通知

▲ 侯偉（右一）據報辭任香港航空主席，圖為他今年4月出席港航完成重組儀式。圖左一為港航新投資者代表、來自方大集團的劉一男。

彭博引述消息報道，就任4年的香港航空主席侯偉於上月27日辭任，由香港貨運航空董事長張有強接替港航主席。報道續指，香港航空最新重組管理層，包括Gary Zhan和李殿春獲任副總裁，多個主要部門都有新任命。

香港航空回應本報查詢時承認，香港航空管理層近期有人事變動，但不會對內部員工通知信件具體細節發表評論，香港航空將持續致力於為客戶、員工和相關持份者提供最佳服務和帶來效益。

港航網站目前仍顯示侯偉為公司主席，孫劍鋒為公司總裁。侯偉今年4月曾與港航「新投資者」方大集團代表劉一男，一同出席港航完成重組典禮。

侯偉曾為海航控股高層

據以往資料，侯偉曾是海航控股高層，於2006年加盟海航，歷任公司市場銷售部北京營業部副總經理、國際業務分部經理、公司市場總監、副總裁等職。侯偉加入海航前，侯偉曾在中國民航總局國際合作司、國際航空運輸協會等單位任職。

侯偉2019年加入港航時，正夕港航股東爭議，並遭空運局介入財困等事件，平息後即遇上疫情和海航重組等挑戰。

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