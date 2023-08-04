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美聯：周末睇樓量創一年半新低　油塘附近指標屋苑跌最痛　

股樓投資 19:36 2023/08/04

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油塘全新盤以「平爆」開價登場，震撼全城，重挫二手睇樓氣氛。據美聯物業分行統計，8月首周末(8月5日至6日)15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約320組，按週再跌約6.7%，創18週最大跌幅，指標屋苑預約睇樓量更出創2022年2月中以來近一年半新低。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近日股市雖然略見回暖，加息的影響亦漸被消化，但是新盤市場再爆「震撼彈」。油塘全新盤以「平爆價」登場，影響力即時席捲整個樓市，同區及鄰區二手固然即時冰封，其他區分的二手氣氛亦大受影響，個別反應快的業主已經即時減價求售，相信減價盤陸續有來。即使有意二手的買家，亦多半會觀望後市，致令周末指標二手屋苑的睇樓量急跌並創新低。

布少明相信，在油塘新盤效應下，發展商會各出其謀搶客，購買力料傾斜一手，預計短期二手交投或每下愈況，中線則視乎業主的議價幅度，如果「劈得深」，二手成交才有望於稍後時間回穩。

其中九龍區有全新盤登場，搶去市場焦點，九龍區7個指標屋苑週末預約睇樓量暫錄約119組，較上週末130組下跌約8.5%。美聯曾偉堯表示，油塘全新盤引起市場高度關注，不少準買家積極了解項目詳情，影響二手睇樓活動，指標屋苑麗港城本週末預約睇樓量暫錄約18組，較上週末減少25%。

 

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撰文 : 蔡子俊

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